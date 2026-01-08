РК продолжит совместные манёвры с США

Photo : YONHAP News

РК продолжит проведение совместных манёвров с США, поскольку они являются «спасательным кругом» для южнокорейских солдат, позволяя поддерживать боеготовность на высоком уровне. Об этом заявил министр обороны РК Ан Гю Бэк в интервью телеканалу Yonhap News TV. Он подчеркнул, что подготовка к таким регулярным учениям как Freedom Shield идёт по плану. Данные учения проводятся весной, а Ulchi Freedom Shield – летом. Они носят исключительно оборонительный характер,- подчеркнул министр. Между тем, он оставил открытой возможность корректировки программы учений с учётом политической ситуации, если переговоры между Северной Кореей и США состоятся. Коснувшись программы строительства атомных подводных лодок, глава минобороны заявил, что первая такая лодка может поступить на боевое дежурство в середине 2030-х годов. Он отметил также, что Сеул добьётся получения оперативного контроля над своими войсками в военное время в течение срока полномочий президента Ли Чжэ Мёна, заканчивающегося в 2030 году.