Экспортные ограничения КНР могут затронуть РК

Photo : YONHAP News

Запрет Китая на экспорт товаров двойного назначения в Японию может повлиять на южнокорейскую экономику. Об этом было заявлено на совещании, состоявшемся 8 января в министерстве промышленности и торговли РК. Его участники договорились принять меры для предотвращения дефицита поставок товаров, которые будут затронуты ограничениями. Товары двойного назначения — это детали и готовые изделия, а также программное обеспечение и технологии, предназначенные для гражданского применения. Однако они могут быть перепрофилированы для военного использования. В министерстве отметили, что действия Китая не направлены против РК, но могут оказать влияние на отечественную промышленность, поскольку цепочки поставок трёх стран взаимосвязаны. Правительство будет тесно взаимодействовать с частным сектором, чтобы предотвратить создание дефицита материалов в результате новых экспортных ограничений Китая,- заявили в министерстве.