KDI: Экономика РК постепенно восстанавливается

Photo : YONHAP News

Южнокорейская экономика демонстрирует постепенное восстановление, о чём свидетельствует рост потребления, несмотря на сохраняющуюся слабость строительного сектора. Об этом говорится в ежемесячном экономическом обзоре Корейского института развития (KDI). В ноябре промышленное производство выросло на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, в основном за счёт активного производства полупроводников. Экспорт в декабре увеличился на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 69 млрд 600 млн долларов. Индекс деловых настроений для производственных компаний остаётся на низком уровне. Розничные продажи, ключевой показатель частного потребления, в ноябре снизились на 3,3% в годовом исчислении после кратковременного восстановления в предыдущем месяце. Это стало самым резким месячным снижением с февраля 2024 года, когда они упали на 3,1%. Инвестиции в строительство продолжали ослабевать, а объём производства в этом секторе снизился в ноябре на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост занятости незначительно увеличился, в основном за счёт сектора услуг,- говорится в отчёте.