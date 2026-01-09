Строительные заказы за рубежом максимальные за 11 лет

Photo : YONHAP News

Объём зарубежных строительных заказов, полученных в прошлом году южнокорейскими компаниями, составил 47 млрд 270 млн долларов. Это на 27,4% больше, чем в предыдущем году, а также максимальный показатель за последние 11 лет. Об этом сообщили 9 января в министерстве сухопутных территорий и транспорта. 20 млрд 160 млн долларов, или 42,6% от общей суммы, пришлось на страны Европы, благодаря проекту строительства АЭС Дукованы в Чехии стоимостью 18 млрд 720 млн долларов. Одновременно заказы из стран Ближнего Востока сократились на 35,8% до 11 млрд 880 млн долларов, а заказы из Северной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона уменьшились на 10% до 6 млрд 400 млн долларов. Заказы из Африки почти удвоились, достигнув 680 млн долларов. По итогам года первое место заняла Чешская Республика с заказами на сумму 18 млрд 730 млн долларов, за ней следуют США - 5 млрд 790 млн долларов, Ирак - 3 млрд 460 млн долларов, Катар и Саудовская Аравия - по 2 млрд 850 млн долларов каждая.