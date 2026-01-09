Photo : YONHAP News

США вышли из Зелёного климатического фонда, базирующейся в РК международной организации по вопросам изменения климата. Об этом сообщили 8 января в министерстве финансов США. Ранее Дональд Трамп подписал меморандум о выходе США из 66 международных организаций - 31 учреждения ООН и 35 организаций, не входящих в систему ООН. По мнению главы Белого дома, участие в них противоречит интересам Вашингтона. Американская сторона уведомила Зелёный климатический фонд (GCF) о выходе из его состава и отказе от места в совете директоров фонда. Решение вступает в силу немедленно. Зелёный климатический фонд, штаб-квартира которого находится в Инчхоне РК, был создан в 2010 году для оказания помощи развивающимся странам в усилиях по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий. «США больше не будут финансировать радикальные организации, подобные GCF, цели которых противоречат тому факту, что доступная и надёжная энергия имеет основополагающее значение для экономического роста и сокращения бедности»,- заявил министр финансов США Скотт Бессент.