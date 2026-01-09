Перейти к меню Перейти к нужному тексту

РК и Япония договорились развивать сотрудничество

Write: 2026-01-09

Photo : YONHAP News

8 января премьер-министр РК Ким Мин Сок и председатель политического совета правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Такаюки Кобаяси обсудили пути развития двусторонних связей в различных областях. Как отметил Ким Мин Сок, визит высокопоставленного представителя правящей партии Японии в Сеул приобретает дополнительную важность в преддверии визита президента РК Ли Чжэ Мёна в Японию. Он призвал японскую сторону развивать сотрудничество там, где это возможно. Глава южнокорейского правительства проявил особый интерес к экономическому и молодёжному сотрудничеству между двумя странами. Со своей стороны, Кобаяси пообещал внести вклад в расширение обменов между молодёжью двух стран, отметив рост популярности южнокорейского культурного контента среди молодых японцев. Он подчеркнул также необходимость урегулирования «сложных вопросов» между соседними странами для стабилизации отношений.
