В РК образована рабочая группа по ядерному сотрудничеству с США

Photo : YONHAP News

9 января в РК состоялось первое заседание межведомственной рабочей группы по координации с США вопросов обогащения урана и переработки отработанного ядерного топлива. Группу возглавил спецпредставитель правительства РК по ядерному сотрудничеству в министерстве иностранных дел, бывший посол в Румынии Им Гап Су. В её состав вошли представители ряда министерств и ведомств, а также научно-исследовательских учреждений в ядерной области. Южнокорейская сторона стремится внести поправки в двустороннее соглашение с США по вопросам ядерной энергетики, чтобы обеспечить стабильные поставки топлива для атомных электростанций. В соответствии с действующим Соглашением РК может обогащать уран только до уровня ниже 20% с письменного согласия США. Переработка отработанного топлива также требует в каждом случае одобрения США. Это означает, что Сеул не может осуществлять данные действия самостоятельно.