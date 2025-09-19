Пхеньян обвинил Сеул в отправках БПЛА

Photo : KBS News

4 января северокорейские военные захватили и отследили воздушную цель, движущуюся на север, над уездом Канхва-гун города Инчхона на территории РК. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) пересёк межкорейскую границу и был сбит силами противовоздушной обороны КНДР в районе Кэсона. Об этом говорится в заявлении представителя Генерального штаба Корейской народной армии, опубликованном 10 января агентством ЦТАК. Сбитый БПЛА, который в течение трёх часов преодолел примерно 156 километров, был оснащён средствами наблюдения. Они должны были фиксировать основные объекты на территории Северной Кореи. Учитывая, что подобный беспилотник вторгся в воздушное пространство КНДР в сентябре прошлого года, Сеул «продолжает провокации вблизи границы даже после смены правительства в июне прошлого года»,- подчёркивается в заявлении. В нём уточняется, что 27 сентября беспилотник, взлетевший из района города Пхачжу провинции Кёнгидо на территории РК, был сбит средствами радиоэлектронной борьбы над уездом Пхёнсан-гун провинции Хванхэ-Пукто. «Вторжения беспилотников напоминают о «враждебном характере Сеула, который не прекращает провокации, одновременно призывая к возобновлению диалога с Пхеньяном». «Южная Корея – злейший враг, природу которого невозможно изменить, и объект, который будет непременно уничтожен в случае нападения»,- говорится в заявлении представителя Генерального штаба Корейской народной армии.