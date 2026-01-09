Слушание о вынесении приговора Юн Сок Ёлю отложено

Photo : YONHAP News

9 января Центральный окружной суд Сеула отложил слушание о вынесении приговора бывшему президенту РК Юн Сок Ёлю до 16 января. Ожидается, что группа специального прокурора, проводившая расследование дела о попытке государственного переворота, запросит для обвиняемого один из трёх видов наказания - смертную казнь, пожизненное заключение или пожизненное заключение без принудительных работ. В январе прошлого года Юн Сок Ёль был обвинён в организации государственного переворота с помощью введения в стране чрезвычайного положения 3 декабря 2024 года. Помимо бывшего президента, на скамье подсудимых ещё семь человек, занимавших на момент переворота руководящие должности в силовых структурах. Суд принял решение дать им дополнительное время на изучение обвинительных документов. Юн Сок Ёль обвиняется в сговоре с силовыми структурами с целью организации беспорядков, направленных на подрыв Конституции путём незаконного объявления в стране чрезвычайной ситуации при отсутствии военных действий. Юридические круги предполагают, что приговор будет вынесен в начале февраля. Организация Amnesty International классифицирует РК как страну, отменившую смертную казнь на практике, поскольку это наказание не применялось с декабря 1997 года.