Новым лидером фракции правящей партии избран Хан Бён До

Photo : YONHAP News

11 января депутат Национального собрания трёх созывов Хан Бён До избран новым лидером парламентской фракции правящей Демократической партии Тобуро. Для избрания понадобилось два тура голосования, поскольку в первом туре ни один из четырёх кандидатов не смог набрать больше половины голосов. Кроме Хан Бён До, кандидатами были Пэк Хе Рён, Чин Сон Чжун и Пак Чон. Во втором туре голосования Хан Бён До опередил по числу голосов Пэк Хе Рёна. «Я буду оперативно решать задачи, поставленные президентом, и стремиться улучшить жизнь людей»,- заявил Хан Бён До, выступая на заседании парламентской фракции после объявления результатов голосования. Выборы нового лидера парламентской фракции правящей партии состоялись после того, как 30 декабря прошлого года Ким Бён Ги, занимавший данный пост, подал в отставку. Его обвиняют в неправомерном поведении, включая получение незаслуженных льгот и злоупотребление властью.