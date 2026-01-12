Сеул опроверг заявления Пхеньяна о БПЛА

Photo : YONHAP News

10 января министерство обороны РК опровергло заявления Пхеньяна об отправке южнокорейскими военными беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территорию Северной Кореи в сентябре прошлого и в начале этого года. Ранее в тот же день Северная Корея заявила, что Сеул нарушил её суверенитет, используя беспилотники. Отвечая на вопрос агентства Ёнхап, министр обороны РК Ан Гю Бэк заявил, что утверждения Северной Кореи «абсолютно не соответствуют действительности». Части беспилотников, изображённые на фотографиях, которые распростило агентство ЦТАК, не принадлежат БПЛА, используемым южнокорейскими военными,- добавил Ан Гю Бэк. Более того, беспилотники не поднимались в воздух в даты, указанные Северной Кореей,- говорится в заявлении министерства обороны. Администрация президента РК в тот же день подтвердила, что Сеул «не намерен провоцировать или раздражать Северную Корею». Правительство проведёт расследование с привлечением военных и полиции, результаты которого будут незамедлительно обнародованы,- говорится в заявлении администрации.