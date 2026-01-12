Предотвращён ввоз сельхозпродукции из Китая на 15,8 млрд вон

Photo : YONHAP News

Южнокорейские карантинные органы предотвратили незаконный ввоз сельскохозяйственной продукции из Китая на сумму 15 млрд 800 млн вон (10 млн 800 тыс. долларов). По данным Корейского управления карантинного контроля сельскохозяйственной, лесной и ветеринарной продукции, группа из 12 человек, в числе которых девять импортёров и три брокера, обвиняется в контрабанде в общей сложности 1.150 тонн сушёных фиников, сырого арахиса и сушёного красного перца из Китая без прохождения обязательного карантинного контроля. В состав груза входили также свежие китайские фрукты и саженцы яблонь, запрещённые к ввозу. Это крупнейший случай незаконного ввоза сельскохозяйственных продуктов, выявленный карантинным управлением. Учитывая объём контрабанды, дело будет передано в прокуратуру. В соответствии с законодательством, незаконный импорт сельскохозяйственной продукции может караться лишением свободы на срок до трёх лет или штрафом до 30 миллионов вон (20.500 долларов).