Экспорт продовольствия из РК достиг рекорда

Photo : YONHAP News

Экспорт продовольствия из РК достиг в прошлом году рекордного уровня 13 млрд 620 млн долларов, увеличившись на 5,1% по сравнению с предыдущим годом. Этому способствовала мировая популярность корейских продуктов питания, таких как лапша быстрого приготовления рамён, соусы и фрукты,- сообщили 12 января в министерстве продовольствия, сельского и лесного хозяйства. В частности, экспорт сельскохозяйственной и пищевой продукции вырос на 4,3% в годовом исчислении и составил 10 млрд 410 млн долларов, впервые превысив 100 млрд долларов. Экспорт продукции, связанной с сельским хозяйством, такой как сельскохозяйственная техника и ветеринарные препараты, вырос на 8% в годовом исчислении и составил 3 млрд 220 млн долларов. В частности, экспорт рамён впервые достиг 1 млрд 520 млн долларов, увеличившись на 21,9% по сравнению с предыдущим годом. Крупнейшим импортёром продовольствия из РК являются США (1 млрд 800 млн долларов), а на втором месте Китай (1 млрд 590 млн долларов).