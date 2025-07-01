Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Президент РК обещает построить инклюзивное общество

Write: 2026-01-12 15:21:40Update: 2026-01-12 15:54:02

Правительство не пожалеет усилий, чтобы построить инклюзивное общество, в котором не будет места социальным конфликтам и ненависти, а разделённая нация объединится. Такое заявление президент РК Ли Чжэ Мён сделал 12 января во время обеда с лидерами основных религиозных общин - буддистской, протестантской и католической. «Я приложу все усилия, чтобы построить страну, в которой люди будут едины, будут прощать друг друга и принимать друг друга»,- подчеркнул глава государства. Подчеркнув, что важнейшая роль президента - объединять народ, он выразил обеспокоенность по поводу роста социальных конфликтов и вражды, призвал религиозных лидеров к укреплению единства и примирения. «Суть религии — это практика любви»,- подчеркнул Ли Чжэ Мён. Достопочтенный Чину, глава буддийского ордена Чогечжон сопредседатель Корейского совета религиозных лидеров, поддержал это мнение. «Мы надеемся работать вместе ради общей цели — мира в сердцах людей»,- отметил он.
