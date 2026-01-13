Ли Чжэ Мён: РК и Япония разделяют общие ценности

Photo : YONHAP News

«У РК и Японии так много областей, в которых мы можем не только конкурировать, но и сотрудничать, поэтому было бы замечательно, если бы мы активнее искали точки соприкосновения». Об этом заявил в интервью телерадиокомпании NHK президент РК Ли Чжэ Мён накануне визита в Японию. В непростых условиях, которые сложились в Северо-Восточной Азии, Сеул и Токио играют крайне важную роль, поскольку разделяют общие ценности и цели. «Нам необходимо дополнять друг друга в тех аспектах, где это необходимо»,- подчеркнул южнокорейский лидер. Комментируя стремление премьер-министра Японии Такаити Санаэ встретиться с северокорейским лидером Ким Чон Ыном для решения проблемы похищенных японских граждан, Ли Чжэ Мён заявил: «С точки зрения мира и стабильности в Северо-Восточной Азии переговоры между КНДР и США, а также между КНДР и Японией имеют огромное значение». Южнокорейский лидер пообещал оказать содействие таким контактам.