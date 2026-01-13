Президент РК встретится с лидерами партий

Photo : YONHAP News

Внимание общественности сосредоточено на повестке встречи президента РК Ли Чжэ Мёна с лидерами правящей и оппозиционных партий, который состоится 16 января. В настоящее время сохраняется высокая вероятность отсутствия на встрече руководства основной оппозиционной партии «Сила народа», однако администрация президента намерена провести встречу в соответствии с намеченным графиком, даже если часть приглашённых не сможет присутствовать. Ожидается, что в ходе встречи президент представит правительственную стратегию экономического роста, призвав Национальное собрание к активному сотрудничеству в её реализации. Ожидается, что глава государства расскажет политикам об итогах своих визитов в Китай и Японию, призовёт к сотрудничеству в сфере дипломатии и национальной безопасности независимо от политических пристрастий. Наряду с этим, на повестке дня могут оказаться и другие ключевые вопросы текущей внутренней политики.