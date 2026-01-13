Президент РК прибыл с визитом в Японию

Photo : YONHAP News

13 января президент РК Ли Чжэ Мён прибыл в Японию по приглашению премьер-министра Такаити Санаэ. Южнокорейско-японский саммит и связанные с ним мероприятия пройдут в префектуре Нара, на родине главы японского правительства. Это второй визит Ли Чжэ Мёна в Японию после вступления в должность президента РК. В августе прошлого года он встречался в Токио с предшественником Такаити, Сигэру Исибой. Нынешний визит проходит через несколько дней после государственного визита Ли Чжэ Мёна в Китай. В интервью японской телерадиокомпании NHK южнокорейский лидер подчеркнул, что отношения с Японией «так же важны для РК, как и отношения с Китаем». Ли Чжэ Мён и Такаити Санаэ встретятся в формате один-на-один, после чего состоятся переговоры в расширенном составе. Саммит завершится совместной пресс-конференцией и официальным ужином от имени японского правительства. Ожидается, что участники саммита обсудят пути расширения сотрудничества в торгово-экономической и культурной сферах, актуальные региональные и международные вопросы, в том числе, отношения с Северной Кореей. Ранее оба лидера выразили заинтересованность в диалоге с Пхеньяном. 14 января южнокорейский лидер посетит буддийский храм Хорюдзи, который является первым объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО на территории Японии. Затем он встретится с соотечественниками, проживающими в Японии.