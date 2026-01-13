Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Write: 2026-01-13 14:03:05Update: 2026-01-13 14:08:55

Пхеньян против мониторинга санкций ООН

Photo : YONHAP News

Северная Корея решительно осуждает деятельность многостороннего мониторинга антипхеньянских санкций ООН, поскольку такая деятельность является «незаконной и не имеющей никакого отношения к Организации Объединённых Наций». Об этом говорится в пресс-релизе постоянного представительства Северной Кореи при ООН, опубликованном 13 января агентством ЦТАК. США планируют провести брифинг в штаб-квартире ООН по докладу Многосторонней группы по мониторингу санкций. Она была создана в 2024 году в качестве многостороннего механизма для контроля за соблюдением санкций Совета Безопасности ООН против Северной Кореи. Она заменила группу экспертов ООН по наблюдению за выполнением санкций. Группа была распущена в марте 2024 года. В состав новой многосторонней группы вошли 11 стран - РК, Австралия, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Нидерланды, Новая Зеландия, Великобритания и США. Северная Корея называет её «незаконной организацией-призраком, не имеющей практической связи с ООН».
