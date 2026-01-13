В 2025 году СК похитила 2 млрд долларов виртуальных активов

Photo : YONHAP News

Объём виртуальных активов, похищенных Северной Кореей только за прошлый год, составил 2 млрд долларов, именно поэтому незаконная кибердеятельность Пхеньяна представляет угрозу безопасности США и их союзников. Об этом заявил первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Джонатан Фриц, выступая 12 января на брифинге в Нью-Йорке. Северная Корея использует своих граждан за рубежом и зарубежных посредников, в том числе, в Китае, России, Камбодже и Вьетнаме, для отмывания украденных цифровых активов с целью финансирования своих программ создания оружия массового уничтожения,- заявил Фриц. Кроме того, Пхеньян направил за границу множество специалистов, которые занимаются мошеннической деятельностью для получения дохода для северокорейского режима. Они обманывают глобальные компании, чтобы получить законные рабочие места, подвергая тем самым бизнес данных компаний серьёзному риску,- отметил Фриц.