США призвали союзников укреплять цепочки поставок

Photo : YONHAP News

12 января министр финансов США Скотт Бессент провёл встречу глав финансовых ведомств государств-союзников, чтобы обсудить пути стабилизации и диверсификации цепочек поставок критически важных минералов. Во встрече приняли участие вице-премьер, министр финансов и экономики РК Ку Юн Чхоль, а также министры финансов Австралии, Канады, Евросоюза, Франции, Германии, Индии, Италии, Японии, Мексики и Великобритании. С американской стороны на встрече присутствовали представитель США на торговых переговорах Джеймисон Грир, президент экспортно-импортного банка США Джон Йованович и директор инвестиционного банка JP Morgan Джей Хорин. Участники встречи выразили намерение оперативно устранить ключевые уязвимости в цепочках поставок критически важных минералов. Скотт Бессент отметил, что цепочки поставок критически важных минералов стали чрезмерно концентрированными и крайне уязвимыми к сбоям и манипуляциям, призвав отдельные страны укреплять устойчивость собственных цепочек.