Изоляционизм США - общая проблема РК и Японии

Photo : YONHAP News

Накануне встречи президента РК Ли Чжэ Мёна и премьер-министра Японии Такаити Санаэ японские СМИ выразили мнение, что общей проблемой для правительств двух стран является изоляционизм США. Газета «Санкэй симбун» отметила, что приоритетной целью Токио является «укрепление благоприятных отношений между Японией и РК в условиях растущей неопределённости в сфере безопасности, вызванной явным смещением акцента политики администрации Дональда Трампа на Западное полушарие». Издание привело в качестве типичного примера изоляционизма США Стратегию национальной безопасности, принятую в декабре прошлого года. «Для РК и Японии, находящихся под прямой угрозой со стороны Китая и Северной Кореи, удержание США в Восточной Азии является вопросом, напрямую связанным с их национальной безопасностью». В этих условиях трёхстороннее сотрудничество между Сеулом, Вашингтоном и Токио служит «важным каналом для обеспечения дальнейшего участия США в делах Восточной Азии»,- пишет «Санкэй симбун».