Лидеры РК и Японии договорились о расширении сотрудничества

Photo : YONHAP News

Президент РК Ли Чжэ Мён и премьер-министр Японии Такаити Санаэ встретились 13 января в префектуре Нара. Участники саммита беседовали 20 минут в формате один-на-один, затем около часа продолжалась беседа в расширенном составе. Лидеры двух стран согласились с тем, что РК и Япония, отметившие в прошлом году 60-летие нормализации отношений, должны двигаться вперёд. «В нынешних сложных условиях на мировой арене, сотрудничество между РК и Японией важнее, чем когда-либо»,- отметил южнокорейский лидер, выступая на итоговой пресс-конференции. Он отметил, что в ходе саммита обсуждались меры для продолжения перспективного сотрудничества между двумя странами. В экономической сфере лидеры двух стран согласились с необходимостью всестороннего сотрудничества, выходящего за рамки торговли, для совместного развития экономической безопасности, науки и технологий. Они отметили важность как двустороннего, так и трёхстороннего сотрудничества с участием США для обеспечения регионального мира и стабильности в условиях быстро меняющейся международной ситуации. Лидеры двух стран подтвердили приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова и установлению прочного мира в регионе. 14 января южнокорейский лидер посетит буддийский храм Хорюдзи, который является первым объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО на территории Японии. Затем он встретится с соотечественниками, проживающими в Японии.