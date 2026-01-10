Спецпрокурор требует для Юн Сок Ёля смертной казни

Photo : YONHAP News

Группа специального прокурора потребовала смертной казни для бывшего президента РК Юн Сок Ёля за попытку государственного переворота. «Бывший президент объявил в стране чрезвычайное положение с целью захвата судебной и законодательной власти»,- говорится в постановлении группы спецпрокурора, зачитанном 13 января на заключительном слушании по делу о государственном перевороте в Центральном окружном суде Сеула. Юн Сок Ёля обвиняют в подрыве конституционного порядка путём объявления чрезвычайного положения без законных оснований. Кроме того, его обвиняют в преступном сговоре с бывшим министром обороны Ким Ён Хёном и руководителями других силовых структур. По указанию бывшего президента были мобилизованы войска и полиция для блокирования здания Национального собрания и воспрепятствования голосованию за отмену чрезвычайного положения. Группа спецпрокурора потребовала наказания в виде пожизненного заключения для бывшего министра обороны Ким Ён Хёна, который играл ключевую роль в попытке госпереворота, выполняя указания Юн Сок Ёля. Вынесение приговора ожидается примерно в середине февраля.