Рост занятости в 2025 году 193 тысячи человек

Photo : YONHAP News

Как сообщили 14 января в национальном управлении данными, в конце 2025 года численность занятого населения РК старше 15 лет составила 28 млн 769 тыс. человек. Это на 193 тысячи человек больше, чем в конце предыдущего года. Количество рабочих мест в здравоохранении и социальном обеспечении увеличилось на 237 тысяч, в сфере науки и техники на 54 тысячи, в финансово-страховой сфере на 44 тысячи. Одновременно занятость в строительном секторе сократилась на 125 тысяч, в сельском, лесном хозяйстве и рыболовстве на 107 тысяч, а в обрабатывающей промышленности на 73 тысячи человек. Уровень занятости среди граждан старше 15 лет составил 62,9%, увеличившись за год на 0,2%. Занятость, рассчитываемая по стандартам Организации экономического сотрудничества и развития среди жителей страны от 15 до 64 лет, составила 69,8%, увеличившись за год на 0,3%. Уровень безработицы не изменился по сравнению с предыдущим годом и составил 2,8% трудоспособного населения, но среди молодёжи в возрасте от 20 до 29 лет он вырос на 0,3% до 6,1%.