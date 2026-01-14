Экспорт продукции ICT достиг в 2025 году рекорда

Photo : YONHAP News

Экспорт продукции южнокорейского сектора информационно-коммуникационных технологий (ICT) составил в 2025 году 264 млрд 290 млн долларов, увеличившись на 12,4% по сравнению с предыдущим годом. Как сообщили 14 января в министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий, это максимальный годовой показатель в экономической истории страны. Это связано с ростом спроса на полупроводники и твердотельные накопители (SSD) для серверов в связи с активным строительством по всему миру центров обработки данных. Экспорт полупроводников составил 173 млрд 480 млн долларов, увеличившись на 22,1% в годовом исчислении. Экспорт мобильных телефонов увеличился на 18,6%, составив 3 млрд 970 млн долларов, однако экспорт комплектующих, таких как сенсорные модули, снизился на 6,3%. Экспорт телекоммуникационного оборудования, составивший 2 млрд 390 млн долларов, вырос впервые за три года. Этому способствовали увеличение поставок в США, строительство базовых станций мобильной связи 5G в Индии и поставки автомобильного коммуникационного оборудования в Мексику. Импорт продукции ICT составил в прошлом году 151 млрд 250 млн долларов. Профицит торгового баланса в данном секторе составил 113 млрд 40 млн долларов.