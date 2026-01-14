Деловые круги РК и Японии договорились о сотрудничестве

Photo : KBS News

Крупнейшие объединения деловых кругов РК и Японии опубликовали 14 января совместное заявление, призывающее к укреплению промышленного сотрудничества между двумя странами в эпоху искусственного интеллекта (ИИ). Документ, принятый Корейской ассоциацией международной торговли (KITA) и Японской ассоциацией руководителей корпораций (Кейдзай доюкай), отражает результаты четырёх раундов консультаций, проведённых за последние два года. Стороны приветствовали стремление правительств РК и Японии к укреплению перспективного сотрудничества в условиях глобальной неопределённости, вызванной нестабильностью цепочек поставок и геополитическими рисками. Они предложили три цели промышленного сотрудничества: развитие автономной промышленной структуры для эпохи искусственного интеллекта, сосредоточение внимания на социальных проблемах обеих стран, в частности, на укреплении сильных сторон в секторе здравоохранения, и расширение этих инициатив на страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).