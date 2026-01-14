Президент РК завершил визит в Японию

Photo : YONHAP News

14 января президент РК Ли Чжэ Мён вылетел из аэропорта Кансай в Сеул, завершив двухдневный визит в Японию. В первый день визита южнокорейский лидер обсудил с премьер-министром Японии Такаити Санаэ вопросы сотрудничества между двумя странами. Участники саммита отметили необходимость сотрудничества, основанного на челночной дипломатии. Они договорились начать рабочие консультации по вопросам сотрудничества в таких областях, как искусственный интеллект и борьба с транснациональной преступностью. Кроме того, было выражено общее понимание необходимости денуклеаризации Корейского полуострова, а также трёхстороннего сотрудничества с участием Китая. Ли Чжэ Мён и Такаити Санаэ затронули такие вопросы как ограничения на импорт японских морепродуктов и присоединение РК к Всеобъемлющему прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнёрстве, участником которого является Япония. Прошедший саммит открыл двери для обсуждения исторических проблем, которые препятствуют поступательному развитию двусторонних отношений. В последний день визита Ли Чжэ Мён и Такаичи Санаэ посетили древний буддийский храм Хорюдзи в префектуре Нара. В нём находятся одни из старейших в мире деревянных построек. Южнокорейский лидер встретился также с соотечественниками, проживающими в регионе Кансай, поблагодарив их за поддержку в период политической нестабильности в РК после неудачной попытки бывшего президента Юн Сок Ёля организовать в стране переворот.