Photo : YONHAP News

15 января Банк Кореи сохранил учётную ставку на уровне 2,5% в целях обеспечения финансовой устойчивости в условиях ослабления национальной валюты и роста биржевых индексов. Кроме того, растущие опасения по поводу инфляции ограничивают возможности для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. С октября 2024 года ставка была снижена в общей сложности на 1%, но с июля прошлого года она остаётся неизменной. Как отмечается в заявлении комитета по денежно-кредитной политике Банка Кореи, ситуация в экономике продолжает улучшаться, благодаря росту потребления и экспорта. Одновременно сохраняется неопределённость в отношении перспектив роста и риски для финансовой стабильности. Поэтому принято решение продолжать следить за ситуацией на финансовых рынках. По мнению экспертов, снижение ставки может спровоцировать отток капитала, что, в свою очередь, приведёт к дальнейшему ослаблению национальной валюты.