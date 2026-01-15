Большинство граждан РК, имеющих родных в СК, умерли от старости

Photo : YONHAP News

Большинство южнокорейцев, имеющих родственников в Северной Корее и включённых в список на участие во встречах разделённых семей, умерли от старости. По данным министерства по делам воссоединения РК, по состоянию на конец прошлого года, 100.148 человек из 134.516 человек, зарегистрированных как члены разделённых семей, умерли. В настоящее время в живых остались лишь 34.368 человек, что на 2.573 человека меньше, чем в конце 2024 года. Корейская война 1950-53 годов оставила тысячи людей разлучёнными со своими семьями, а межкорейская напряжённость не даёт возможности проводить встречи родственников Юга и Севера. Около 200 человек умирают ежемесячно, так и не дождавшись встречи с родными, живущими на Севере. В прошлом году только одному южнокорейцу удалось связаться с родственником в Северной Корее благодаря частной помощи, что является исключительным случаем. Этот человек, бывший северокореец, перебежавший на Юг, узнал о местонахождении своего сына в Северной Корее через посредника в Китае.