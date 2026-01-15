Обесценивание воны противоречит экономическим показателям РК

Photo : YONHAP News

Обесценивание корейской воны противоречит сильным экономическим показателям РК, которая является важнейшим экономическим партнёром США в Азии. Об этом завил министр финансов США Скотт Бессент в ходе встречи с министром финансов и экономики РК Ку Юн Чхолем, состоявшейся ранее на этой неделе в Вашингтоне. Бессент также подчеркнул, что чрезмерная волатильность на валютном рынке нежелательна. Более того, существуют опасения, что ослабление воны может повлиять на инвестиционные планы южнокорейских компаний в США. Как сообщили в министерстве финансов и экономики РК, министры обсудили выполнение двустороннего соглашения о торговле и инвестициях. В соответствии с ним, РК обязалась инвестировать 350 млрд долларов в экономику США в обмен на снижение тарифов на южнокорейскую продукцию с 25 до 15%. Бессент подчеркнул, что эта сделка углубит экономическое партнёрство между США и РК, а также будет способствовать возрождению промышленной мощи Америки.