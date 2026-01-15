Президент РК встретится с лидерами партий

Photo : YONHAP News

16 января президент РК Ли Чжэ Мён встретится с лидерами правящей и оппозиционных партий. Как сообщили в администрации президента, глава государства пригласил на обед лидеров правящей Демократической партии Тобуро, главной оппозиционной партии Сила народа и пяти малых партий - Новой реформистской, Инноваций Отечество, Прогрессивной, Базового дохода и Социал-демократической. Между тем, лидер партии Сила народа Чан Дон Хёк вряд ли примет участие во встрече. Накануне он объявил голодовку, требуя от правящей партии принять законопроекты о специальном расследовании обвинений во взяточничестве, связанных с Церковью Объединения и выдвижением кандидатов на выборах от Демократической партии Тобуро. Ожидается, что глава государства поделится с лидерами партий итогами своих недавних визитов в Китай и Японию, обменяется мнениями по общим вопросам государственной политики и попросит политической поддержки усилий правительства.