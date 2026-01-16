Путин: Россия надеется на восстановление отношений с РК

Photo : YONHAP News

Россия надеется на восстановление отношений с РК. Об этом заявил президент России Владимир Путин, принимая 15 января в Кремле верительные грамоты от нового посла РК Ли Сок Пэ. Путин выразил сожаление по поводу того, что позитивный капитал в отношениях Москвы и Сеула растрачен. «А ведь раньше, придерживаясь прагматичных подходов, наши страны добивались действительно хороших результатов в области торговли и бизнеса. Мы рассчитываем на восстановление отношений с республикой»,- отметил Владимир Путин. В ходе церемонии, прошедшей в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца, президент России принял верительные грамоты у послов 34 стран. Ли Сок Пэ повторно назначен послом РК в России. Ранее он возглавлял южнокорейское диппредставительство в Москве с мая 2019 года по август 2022 года. Он также занимал различные должности в министерстве иностранных дел РК, посольствах РК в России и Казахстане, был генеральным консулом в Санкт-Петербурге.