Coupang выплачивает компенсации пострадавшим от утечки данных

Photo : KBS News

16 января платформа электронной коммерции Coupang начала выплаты компенсаций клиентам, пострадавшим от масштабной утечки персональных данных. 29 декабря, примерно через месяц после подтверждения утечки данных, было объявлено, что компенсации получат все клиенты компании, включая тех, кто закрыл свои аккаунты. Их общая сумма составит 1 трлн 680 млрд вон (1 млн 142 млн долларов). Компенсация каждому клиенту выплачивается в виде купонов на сумму 50 тыс. вон (34 доллара), в том числе, 5 тыс. вон на приобретение любых товаров, 5 тыс. вон для оплаты доставки продуктов питания Coupang Eats, 20 тыс. вон для оплаты туристических продуктов Coupang и 20 тыс. вон для приобретения предметов роскоши R.LUX. Купоны действительны в течение трёх месяцев до 15 апреля. В ответ ассоциация, представляющая 135 групп по защите прав потребителей и общественных организаций, начала кампанию против схемы компенсаций, критикуя купоны как маркетинговый ход, направленный на увеличение падающих доходов, а не как реальную форму помощи.