Уязвимые группы населения получат налоговые льготы

Photo : YONHAP News

Правительство РК введёт ряд налоговых льгот для поддержки уязвимых групп населения и мелких предпринимателей, а также расширит стратегические технологические отрасли, чтобы помочь создать новые двигатели роста. Как сообщили 16 января в министерстве финансов и экономики, эти меры являются частью последующих поправок к исполнительным указам, связанным с налоговой реформой, которая была одобрена Национальным собранием в конце прошлого года. В рамках плана правительство сначала расширит налоговую поддержку лиц с низким и средним уровнем дохода. Доход от процентов по вкладам, полученный лицами с доходом ниже определённого порога, а также молодыми владельцами малого бизнеса, которые пользуются специальными сберегательными счетами, будет освобождён от налогообложения. Будет также расширен круг рабочих, имеющих право на налоговые льготы по оплате ночной и сверхурочной работы. Дополнительные меры включают расширенную налоговую поддержку владельцев бизнеса, стремящихся повторно возобновить работу после закрытия. С этой целью планируется создать правовые основания для списания неуплаченных налоговых обязательств до 50 млн вон (34 тыс. долларов). Кроме того, расширится поддержка стратегических отраслей, таких как полупроводники, будущая мобильность и транспорт. Компании, инвестирующие в указанные технологии, смогут претендовать на налоговые льготы в размере до 50% на расходы на исследования и разработки.