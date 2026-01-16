РК и НАТО обсудили вопросы безопасности

Photo : YONHAP News

РК и Организация Североатлантического договора (НАТО) обсудили совместные усилия по решению проблем безопасности в условиях геополитической неопределённости. Как сообщили в министерстве иностранных дел РК, регулярный политический диалог состоялся 15 января в Брюсселе между послом по международным кибервопросам МИД РК Юн Чжон Гвоном и помощником генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Борисом Руге. Стороны сошлись во мнении, что сотрудничество между странами-партнёрами, разделяющими общие ценности, имеет жизненно важное значение в условиях неопределённой геополитической ситуации. Поскольку у Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона общие проблемы безопасности, стороны договорились продолжать совместную работу по их решению. Они подтвердили, что РК и НАТО имеют значительный потенциал для расширения партнёрства в таких областях как кибербезопасность, оборонная промышленность и космическая безопасность,- говорится в заявлении южнокорейского МИД.