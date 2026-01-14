В отношении экс-президента РК вынесен первый приговор

Photo : YONHAP News

16 января Центральный окружной суд Сеула приговорил бывшего президента РК Юн Сок Ёля к пяти годам тюремного заключения по обвинению в воспрепятствовании осуществлению правосудия. Это первый в серии приговоров, которые грозят Юн Сок Ёлю за попытку ввести в стране чрезвычайное положение в декабре 2024 года. Его обвинили в том, что он приказал службе безопасности заблокировать исполнение следователями ордера на его задержание в январе прошлого года. Он также нарушил права девяти членов кабинета министров, которые не были вызваны на совещание для рассмотрения плана введения чрезвычайного положения. Кроме того, бывшего президента обвиняют в том, что он приказал распространить заявления для прессы, содержащие ложные сведения. Судья заявил, что Юн Сок Ёль виновен по всем пунктам обвинения, за исключением нарушения прав двух из девяти членов кабинета министров и приказа о распространении ложных заявлений для прессы. Обвиняемый не проявил раскаяния, несмотря на серьёзность преступлений. Бывший президент предстанет перед судом в общей сложности по восьми делам, связанным с попыткой введения чрезвычайного положения.