Лидеры РК и Италии договорились укреплять сотрудничество

Photo : YONHAP News

РК и Италия будут укреплять сотрудничество в сферах искусственного интеллекта (ИИ), полупроводников и критически важных минералов, а также в аэрокосмической промышленности. Договорённость об этом достигнута в ходе встречи президента РК Ли Чжэ Мёна и премьер-министра Италии Джорджии Мелони. Лидеры двух стран отметили необходимость развития партнёрских отношений между государственными учреждениями и частными компаниями. По итогам саммита подписаны три меморандума о взаимопонимании, включая соглашения о сотрудничестве частного сектора в полупроводниковой промышленности, защите гражданского населения от стихийных бедствий и охране культурного наследия и исторических мест. Лидеры двух стран отметили важность расширения культурных и межличностных обменов, назвав их формой мягкой силы, основанной на богатом культурном влиянии. Они подтвердили приверженность полной денуклеаризации и прочному миру и стабильности на Корейском полуострове, договорились о совместной работе на многосторонних форумах, таких как «Большая двадцатка», и об укреплении партнёрства Сеула с «Большой семёркой». Италия является четвёртым по величине торговым партнёром РК в Европейском союзе, и её ежегодно посещает около миллиона южнокорейцев. В 2024 году две страны отметили 140-летие установления дипломатических отношений.