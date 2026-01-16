В РК началось развёртывание ракеты «Хёнму-5»

Photo : YONHAP News

18 января военные источники сообщили о начале развёртывания мощной баллистической ракеты «Хёнму-5». Ракета класса «земля-земля» предназначена для поражения подземных объектов, являясь ключевым элементом плана сдерживания потенциальной угрозы нападения потенциального противника. Поскольку РК не может обладать ядерным оружием, она должна обладать значительным количеством мощных ракет «Хёнму-5»,- заявил министр обороны РК Ан Гю Бэк. Сеул впервые продемонстрировал «Хёнму-5» на церемонии, посвящённой Дню вооружённых сил в 2023 году, но подробности в основном остались засекреченными из-за стратегической важности вопроса. Военные планируют разместить несколько сотен современных ракет, включая «Хёнму-5», а также модернизированные варианты, находящиеся в настоящее время в разработке. Развёртывание началось в конце прошлого года и может быть завершено до конца президентского срока Ли Чжэ Мёна в июне 2030 года.