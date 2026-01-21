РК и США обсудили сотрудничество в космической сфере

Photo : YONHAP News

Заместитель министра иностранных дел РК по экономическим вопросам Пак Чон Хан встретился 19 января в Сеуле с директором департамента космической коммерции министерства торговли США Тейлором Джорданом, который также занимает пост помощника министра по вопросам наблюдения и прогнозирования окружающей среды. В ходе встречи южнокорейский представитель отметил, что в эпоху «Нового космоса» (New Space), когда мировая космическая экономика стремительно развивается вокруг частного сектора, крайне важно укреплять сотрудничество между РК и США. Сотрудничество может включать создание устойчивых и надёжных цепочек поставок, а также совместный выход на рынки третьих стран. Стороны обсудили конкретные пути расширения взаимодействия между космическими компаниями двух стран. Непосредственно после встречи с замминистра Тейлор Джордан побеседовал с представителями южнокорейского бизнеса. Встреча была организована департаментом по вопросам климата, окружающей среды и научной дипломатии министерства иностранных дел РК. Он представил основные направления политики администрации Трампа в области космической коммерции.