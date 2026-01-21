Более 80% иностранцев положительно относятся к РК

Photo : YONHAP News

Согласно результатам исследования за 2025 год, опубликованным 20 января министерством культуры, спорта и туризма, уровень симпатии иностранцев к РК составил 82,3%. Это на 3,3% больше по сравнению с предыдущим годом, а также самый высокий показатель с момента начала проведения подобных опросов в 2018 году. Самый высокий уровень симпатии зафиксирован в Объединённых Арабских Эмиратах – 94,8%. Далее следуют Египет (94,0%), Филиппины (91,4%), Турция (90,2%), Индия (89,0%) и Южноафриканская Республика (88,8%). Примечателен резкий рост симпатии со стороны Великобритании и Таиланда. Уровень симпатии в Великобритании вырос на 9,2%, составив 87,4%, а в Таиланде на 9,4% до 86,2%. Великобритания стала единственной европейской страной, показатель которой превысил средний уровень. В Китае и Японии, где уровень симпатии традиционно ниже, также зафиксирован рост. В Китае показатель вырос на 3,6% до 62,8%, а в Японии на 5,4% до 42,2%. В 2018 году этот показатель составлял в Японии лишь 20,0%.