КНДР назвала РК «враждебным государством номер один»

Photo : YONHAP News

Северная Корея, провозгласившая межкорейские отношения отношениями двух враждебных государств, установила в своих залах классового воспитания экспонаты с лозунгом «РК - враждебное государство номер один». Как сообщило агентство ЦТАК, участники мероприятий по случаю 80-й годовщины основания Социалистического союза патриотической молодёжи КНДР посетили Центральный зал классового воспитания в Пхеньяне. Кроме того, опубликованы фотографии, подтверждающие наличие в зале новых материалов. На стенах размещены крупные лозунги: «РК - враждебное государство номер один, неизменный главный враг» и «Безумная конфронтация, направленная на свержение нашего строя». Также представлены материалы, цитирующие третью статью Конституции РК, в которой говорится, что «территория РК включает Корейский полуостров и прилегающие к нему острова». Центральный зал классового воспитания используется для идеологической подготовки населения. По всей видимости, новые пропагандистские материалы направлены на закрепление концепции «двух враждебных государств» среди молодого поколения и граждан Северной Кореи.