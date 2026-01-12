Президент РК призывает расследовать запуск БПЛА на Север

Photo : KBS News

Президент РК Ли Чжэ Мён поручил провести тщательное расследование обстоятельств запуска беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Северную Корею, назвав это «неприемлемым актом, требующим жёстких мер». Выступая 20 января на заседании кабинета министров, глава государства напомнил, что инициатором запуска было гражданское лицо. «Недопустимо отправлять беспилотники в Северную Корею в незаконных целях, особенно, если это делает гражданское лицо»,- отметил Ли Чжэ Мён. В начале января Северная Корея заявила, что южнокорейская сторона нарушила её суверенитет, отправив БПЛА в сентябре прошлого и 4 января этого года. Южнокорейские военные заявили, что отправленные беспилотники не являются военными моделями. «Судя по тому, что стало известно на данный момент, гражданское лицо безрассудно отправило беспилотник в Северную Корею, что равносильно началу войны»,- заявил южнокорейский лидер, сравнив этот поступок с «выстрелом из оружия» по Северной Корее. «Мы должны провести тщательное расследование и принять строгие меры, чтобы подобные действия никогда больше не повторялись»,- добавил глава государства.