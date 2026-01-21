Consumer Reports: OLED-телевизоры Samsung Electronics - лучшие

Photo : YONHAP News

OLED-телевизоры производства Samsung Electronics названы лучшими телевизорами в последнем рейтинге американского потребительского издания Consumer Reports. В частности, модель QN65S90F получила высокие оценки за превосходное качество изображения, высокую производительность расширенного динамического диапазона (HDR) и отличное качество звука. Модель QN65S95F получила высшие баллы в категориях «качество изображения» и «HDR». Помимо яркого изображения, этот продукт обладает конкурентоспособным звучанием благодаря встроенной акустической системе с поддержкой Dolby Atmos. Ранее в этом году на международной выставке потребительской электроники CES 2026 в Лас-Вегасе линейка телевизоров и аудиосистем Samsung Electronics на базе технологий OLED и Micro RGB также получила восторженные отзывы мировых СМИ. Продукты компании, представленные на CES, были отмечены более чем 130 наградами «Лучший продукт» от ведущих иностранных и специализированных изданий.