Общественность призывает власти прекратить совместные учения

Photo : YONHAP News

20 января в Сеуле участники встречи парламентариев, религиозных деятелей и представителей гражданского общества за прекращение вражды и мирное сотрудничество призвали власти страны «открыть путь к улучшению отношений с Севером». В декларации, которую подписали 13 депутатов Национального собрания, 218 частных лиц и 357 общественных организаций, содержится призыв прекратить враждебные действия в приграничных районах и приостановить совместные учения с США. Участники встречи призвали власти восстановить дух межкорейского военного соглашения от 19 сентября 2018 года, воссоздав буферные зоны в воздухе, на море и на суше. Они потребовали прекратить любые действия, нарушающие безопасность, включая учебные стрельбы и полёты беспилотников, в пределах данных зон. Кроме того, общественность призвала правительство отказаться от санкций и военного давления, перейдя к новому курсу, основанному на принципах уважения государственного строя и нормализации отношений.