С 1 по 20 января экспорт РК вырос на 14,9%

По данным таможенного управления, опубликованным 21 января, южнокорейский экспорт за период с 1 по 20 января составил 36 млрд 400 млн долларов. Это на 14,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Экспорт полупроводников вырос на 70,2%, и на их долю пришлось 29,5% общего объёма зарубежных поставок. Экспорт нефтепродуктов вырос на 17,6%, а беспроводных устройств связи на 47,6%. Одновременно экспорт легковых автомобилей уменьшился на 10,8%, автомобильных запчастей - на 11,8%, а морских судов - на 18,1%. Экспорт в США увеличился на 19,3%, в Китай - на 30,2%, а во Вьетнам - на 25,3%. Одновременно поставки в Евросоюз сократились на 14,8%, а в Японию на 13,3%. Импорт увеличился за тот же период на 4,2% и составил 37 млрд долларов. Ввоз полупроводников вырос на 13,1%, а оборудования для их производства - на 42,3%. Одновременно ввоз сырой нефти сократился 10,7%, газа - на 23,1%, а продукции машиностроения - на 0,7%. Импорт из Китая вырос на 3,1%, из США - на 5,3%, а из Австралии - на 15,9%. Одновременно импорт из Японии сократился на 0,1%. Поскольку импорт превысил экспорт, дефицит торгового баланса составил 600 млн долларов.