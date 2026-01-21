В РК готовятся к «большому экономическому скачку»

Photo : YONHAP News

Правительство сделает 2026 год первым годом «большого экономического скачка». Об этом заявил министр финансов и экономики РК Ку Юн Чхоль, выступая 21 января на экономическом совещании в Сеуле. Он уточнил, что соответствующие программы будут разрабатываться одна за другой. Сначала правительство значительно расширит программу кооперативного финансирования, в рамках которой крупные корпорации и финансовые учреждения вносят средства для поддержки своих партнёров - малых и средних предприятий. Её объём составит 1 трлн 700 млрд вон (1 млрд 150 млн долларов). В число участников программы входят крупные конгломераты, такие как Hyundai Motor и POSCO. Для стимулирования участия правительство планирует ввести льготы, включая вычеты по корпоративному налогу в размере до 10% от внесённых средств,- отметил Ку Юн Чхоль. Кроме того, правительство оперативно примет закон о создании стратегического фонда экспортного финансирования, направленного на усиление поддержки ключевых экспортных отраслей.