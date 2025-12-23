Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Политика

Write: 2026-01-21 14:38:23Update: 2026-01-21 17:20:53

Ли Чжэ Мён: РК достигнет большого скачка в развитии

Photo : YONHAP News

РК достигнет большого скачка в развитии посредством великих преобразований. Об этом заявил президент страны Ли Чжэ Мён, выступая 21 января на первой в 2026 году пресс-конференции. Говоря о планах управления страной, он пообещал добросовестно и с энтузиазмом выполнять возложенную на него миссию. Коснувшись межкорейских отношений, президент подтвердил готовность к последовательной реализации мер по снижению напряжённости в регионе. Затронув вопрос о переговорах между Северной Кореей и США, он пообещал прилагать дипломатические усилия для обеспечения их скорейшего успеха. Ли Чжэ Мён подтвердил приверженность восстановлению военного соглашения от 19 сентября 2018 года, которое снизит уровень напряжённости. Накопившиеся недоверие и враждебность настолько велики, что растопить лёд сразу будет сложно, но, опираясь на надёжную оборону, можно проложить путь к взаимному процветанию посредством диалога, общения и консультаций, а не угроз,- отметил глава государства. Хотя денуклеаризация является идеалом, в реальности Северная Корея не откажется от своего ядерного оружия. Поэтому необходим прагматичный подход, учитывающий реальность,- добавил он. Ли Чжэ Мён выразил приверженность национальному единству и реформе прокуратуры, пообещав добиваться ответственного решения, основанного на воле народа. Что касается экономических вопросов, то он заявил, что ожидает падения курса национальной валюты примерно до 1.400 вон за доллар в течение одного-двух месяцев. Коснувшись американских пошлин на полупроводники, президент отметил, что не испытывает серьёзной обеспокоенности по этому поводу. Своим основным принципом государственного управления глава государства назвал «устойчивый рост, основанный на безопасности».
