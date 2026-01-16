Хан Док Су приговорён к 23 годам тюрьмы

Photo : YONHAP News

21 января Центральный окружной суд Сеула приговорил бывшего премьер-министра РК Хан Док Су к 23 годам тюремного заключения за соучастие в попытке государственного переворота. Суд пришёл к выводу, что Хан Док Су способствовал объявлению в стране чрезвычайного положения бывшим президентом Юн Сок Ёлем 3 декабря 2024 года. Это первый приговор в серии судебных процессов над руководителями государства, причастными к противоправной деятельности экс-президента Юн Сок Ёля. Объявляя приговор, суд квалифицировал действия Хан Док Су как участие в антигосударственном перевороте. Подсудимый заявил, что «смиренно примет любое решение». Он был взят под стражу в зале суда после оглашения приговора. Группа специального прокурора, расследовавшая дело о государственном перевороте, потребовал для Хан Док Су 15 лет лишения свободы. Однако суд вынес более строгий приговор, учтя дополнительные обстоятельства.