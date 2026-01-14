Индекс KOSPI преодолел рубеж в 5.000 пунктов

Photo : YONHAP News

Сразу после открытия торгов на Корейской бирже 22 января основной биржевой индекс KOSPI в 9:01 утра преодолел исторический рубеж в 5.000 пунктов. Он составил 5.002,14 пункта, увеличившись на 92,21 пункта или 1,88% по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии. Вскоре он составил 5.002,88 пункта. Пятитысячный показатель достигнут впервые с момента начала торгов на южнокорейском фондовом рынке 70 лет назад. В последние годы индекс KOSPI демонстрирует резкие колебания. В марте 2020 года из-за пандемии COVID-19 он резко упал до 1.500 пунктов, но затем, благодаря активным покупкам со стороны розничных инвесторов и глобальным мерам стимулирования, быстро восстановился. В январе 2021 года он достиг отметки в 3.000 пунктов. К концу 2024 года индекс снова упал до уровня 2.300 пунктов из-за усиления политической нестабильности после введения чрезвычайного положения бывшим президентом Юн Сок Ёлем. Нынешний рекордный рубеж достигнут чуть более чем через шесть месяцев после вступления в должность президента Ли Чжэ Мёна в июне прошлого года. Аналитики рынка объясняют рост сочетанием глобальной ликвидности и государственных мер стимулирования фондового рынка. Акции южнокорейских компаний растут с начала текущего года.