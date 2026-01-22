Рост экономики РК в 2025 году 1%

Photo : YONHAP News

По предварительным данным Банка Кореи, опубликованным 22 января, рост южнокорейской экономики в 2025 году составил 1%. Это наполовину меньше двухпроцентного роста, достигнутого в 2024 году. В четвёртом квартале прошлого года отечественная экономика неожиданно продемонстрировала отрицательный рост на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом. Между тем, Банк Кореи прогнозировал её рост на 0,2%. В годовом исчислении валовой внутренний продукт вырос в четвёртом квартале на 1,5%. В первом квартале прошлого года экономика сократилась на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом. Причиной стал политический кризис, вызванный объявлением чрезвычайного положения тогдашним президентом Юн Сок Ёлем, а также неопределённость, связанная с тарифными мерами президента США Дональда Трампа. Однако затем экономика восстановилась, показав рост на 0,7% во втором и на 1,3% в третьем квартале. Банк Кореи прогнозирует рост экономики в этом году на 1,8%.